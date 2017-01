300, 200 i 100 złotych za najlepiej napisane dyktando

Jeśli jesteś zdania, że ortografia to pestka, ten konkurs jest stworzony dla Ciebie. Już w lutym mieszkańcy powiatu lubaczowskiego będą mogli sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni, biorąc udział w Dyktandzie Ortograficznym o Tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej.

21 lutego br. o g. 17 w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie odbędzie się kolejna już edycja konkursu ortograficznego, którego uczestnicy powalczą o zaszczytny tytuł mistrza ortografii ziemi lubaczowskiej. Organizatorzy przedsięwzięcia – Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie – adresują je do o wszystkich mieszkańców Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego oraz osób tu pracujących i uczących się. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 lat i uczestnicy powyżej tej granicy wiekowej. By stanąć w szranki z innymi uczestnikami dyktanda, trzeba się wcześniej zapisać. Można to zrobić w Czytelni dla Dorosłych MBP bądź pod numerem telefonu (16) 632 93 50. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 17 lutego br. Zastrzegają przy tym, że w tegorocznej edycji nie mogą już wziąć udziału ci, którzy na przestrzeni ostatnich pięciu lat uzyskali tytuł mistrza ortografii. Warto sięgnąć po słowniki i przypomnieć sobie pisownię, bo najlepsi mają szansę na nagrody pieniężne.