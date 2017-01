„Nie” dla rozdzielenia szkoły. Do protestu dołączyli rodzice

W poniedziałek, 9 stycznia, kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu upomniało się w starostwie jarosławskim o swoją szkołę, protestując przeciwko planom jej podzielenia. Kilka dni później złożyli do starosty petycję. Podpisało się pod nią 635 osób. We wtorek, 17 stycznia, z podobną przyszli do starostwa rodzice.

fot. Roman Kijanka

„Mówimy stanowcze „nie” przeniesieniu Technikum Drogowo-Geodezyjnego do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących” – piszą rodzice w petycji złożonej we wtorek u starosty. Na fotografii reprezentanci rodziców wręczają dokument staroście Tadeuszowi Chrzanowi.