Na karuzeli zmian, czyli o losie uczniów i nauczycieli gimnazjów

Gimnazjalisto, ucz się! W przeciwnym razie wrócisz do podstawówki. Wszyscy ci, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymają promocji do klasy II gimnazjum, od września 2017 r. staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Z kolei we wrześniu 2018 r. szeregi ośmioklasistów zasilą osoby, które nie zdadzą do klasy III.

fot. Aleksandra Białoń

– Jesteśmy pod wieloma względami niedoinformowani, czujemy się jak na karuzeli – stwierdza Magdalena Danieluk, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu.