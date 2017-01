Turniej dla Grzegorza Olko

21 stycznia br., o godz. 9 w hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu rozpocznie się halowy turniej piłki nożnej na rzecz zmagającego się z chorobą nowotworową ratownika medycznego Grzegorza Olko.

Aby wesprzeć Grzegorza Olko w zmaganiach weźmie udział 10 drużyn wyłonionych spośród wielu środowisk i grup zawodowych naszego miasta.



W trakcie trwania rozgrywek, w wolnym sektorze hali sportowej zostanie rozstawiony mini plac zabaw, a także rozłożone będą stanowiska treningowe do prowadzenia adresowanych do dzieci ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.



W przerwach turnieju odbędzie się szereg imprez towarzyszących, między innymi charytatywnie wystąpi grupa baletowa „Golden Dance”. Do współpracy zaproszono również Grupę Ratownictwa PCK oraz Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Przemyśla.