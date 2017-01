Wracają silne mrozy. Nawet -25 stopni C

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW i Regionalny System Ostrzegania wydały alert pogodowy. Silny mróz złapie w kleszcze Podkarpacie, zwłaszcza Bieszczady i Beskid Niski, już dziś w nocy, 19 bm. i będzie trzymał przez cały jutrzejszy dzień i kolejną noc.

fot. Paweł Bugira



Temperatura zaczęła się obniżać już wczoraj w nocy, miejscami sięgając od -18°C do -14°C.



Temperatura minimalna w nocy z 19 na 20 stycznia jeszcze spadnie i wyniesie od -21°C do -18°C, lokalnie spadek temperatury do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień 19.01 od -8°C do -5°C. Wiatr zawieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 15 km/h.