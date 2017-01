Pan Ireneusz: Ścigają mnie za alimenty na nie moje dziecko!

– Mam wynik badań DNA stwierdzający, że nie mogę być ojcem chłopca, a mimo to zasądzone alimenty na niego. Czy to nie jest chore? – zastanawia się pan Ireneusz. Przedstawiona przez niego historia jest tak kuriozalna, że gdyby nie dokumenty i potwierdzenia innych osób, można by ją uznać za wytwór bujnej wyobraźni.

fot. Roman Kijanka

Po prawie sześciu latach sąd zajmie się ustaleniem ojcostwa. Pan Ireneusz, któremu je przypisano, zastanawia się, dlaczego trwało to tak długo.