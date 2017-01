Prezydent Choma ma zakaz wjazdu na Ukrainę

Prezydent Przemyśla Robert Choma uznany został personą non grata na Ukrainie. Nie został wpuszczony przez służby graniczne naszego wschodniego sąsiada, kiedy jechał do Lwowa na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy na spotkanie noworoczne. – To zdarzenie bez precedensu. Po półgodzinnym oczekiwaniu zostałem zawrócony z granicy i poinformowany, że nie mogę wjechać na Ukrainę. Zdecydował tak Urząd Bezpieczeństwa Ukrainy, wydanym 29 grudnia zeszłego roku pismem – powiedział podczas konferencji prasowej 17 stycznia br.

fot. Mariusz Godos

Prezydent Przemyśla Robert Choma z oficjalnym oświadczeniem w języku ukraińskim, wydanym przez ukraiński urząd bezpieczeństwa, że ma zakaz wjazdu na teren Ukrainy.