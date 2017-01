MON: szpital wojskowy niepotrzebny

Mimo rozmów władz miasta w Ministerstwie Obrony Narodowej i informacji posła Andrzeja Matusiewicza (PiS) o możliwości powrotu do Przemyśla szpitala wojskowego, taki ośrodek w nadsańskim mieście nie zostanie reaktywowany. MON uważa, że nie ma takiej potrzeby.

W Przemyślu przez wiele lat funkcjonował 114. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ulicy Słowackiego. W pewnym momencie przestał być wojsku potrzebny i ratować go postanowiły władze miasta, przekształcając w szpital miejski. Nieco się przeliczyły i zdecydowały się przekazać go Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, którego pomysłem na ratowanie ochrony zdrowia w mieście było połączenie trzech największych jednostek w jedną. Władzom miasta nie spodobał się jednak sposób restrukturyzowania placówki, więc swoje kroki skierowały do Ministerstwa Obrony Narodowej, pytając, jaka jest możliwość powrotu do miasta szpitala wojskowego (...)