Opisał setki wyjątkowych krzyży

Grzegorz Ciećka przeszedł cały powiat lubaczowski, aby odnaleźć wszystkie kamienne krzyże i figury bruśnieńskie. Odkrył ich 581 i stworzył ewidencję, każdy opisując i fotografując. Spośród nich wyselekcjonowano 50 najciekawszych, które stworzą trasę turystyczną. Efekty tej pracy są dostępne w internecie.

Impulsem do zainteresowania kamiennymi krzyżami – tak charakterystycznymi dla tej części Roztocza – był zmarły niedawno Mieczysław Zaborniak – ostatni z kamieniarzy bruśnieńskich. – Poznałem go około dziesięciu lat temu i dowiedziałem się, że zajmuje się czymś takim. To była dla mnie szczególna osoba – mówi pan Grzegorz.

– Wcześniej mijałem te krzyże, ale nie zwracałem na nie uwagi. Zmieniło się to od spotkania z panem Zaborniakiem. Wtedy zacząłem poznawać ich historie – przyznaje.

Krzyż wpisany w dzieje rodziny

