„Kasa Chorych” na Grottgera [ZDJĘCIA]

Trzypiętrowy budynek przy ulicy Grottgera w Przemyślu wielu przemyślanom kojarzy się z przychodnią lekarską, której... od dawna już nie ma. Na szczęście znalazł się ktoś, kto ten piękny, zabytkowy obiekt uratował od ruiny i będzie kontynuować tradycje. Ponownie będzie tam przychodnia o symbolicznej nazwie „Kasa Chorych”.

– Wielu darzy ten budynek sentymentem. Nie chcieliśmy, aby niszczał. Jest wpisany do rejestru zabytków. Ludzie starsi mówią o tym miejscu, że to kasa chorych, że chodzili ze swoimi dziećmi na szczepienia właśnie do kasy chorych. Potem przychodzili po Vibovit do apteki, który rozdawali za darmo (...)