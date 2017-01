Zwłoki wyłowiono z Wisłoku, na wysokości Mostu Zamkowego w Rzeszowie, 13 bm., po godz. 14.

Potwierdzono, że jest to ciało 25-letniego studenta Politechniki Rzeszowskiej Mateusza Szylaka, który zaginął w listopadzie.



Ciało mężczyzny decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci pod nadzorem prokuratury wciąż prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy.