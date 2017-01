Spowodował wypadek, miał prawie 3 promile

Policyjnym dozorem został objęty sprawdza wypadku drogowego, w wyniku którego ranni zostali dwaj pasażerowie.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 12 bm., w miejscowości Lipa (gm. Zaklików) na drodze wojewódzkiej nr 855 relacji Stalowa Wola - Kraśnik. 23-letni kierowca seata, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, z nieustalonej przyczyny, na łuku drogi zjechał z jezdni, wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. Był pijany, miał 2,98 promila alkoholu w organizmie. Jadący z nim dwaj mężczyźni w wieku 48 i 27 lat zostali ranni i trafili do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut i został doprowadzony do stalowowolskiej prokuratury, która zastosowała wobec niego policyjny dozór.