Policjanci poszukują świadka z... ambony

Policjanci z komisariatu w Radymnie poszukują świadków wypadku drogowego. A że nie jest to łatwe, o pomoc zwrócili się do... proboszczów parafii znajdujących się na terenie gminy.

7 grudnia ub.r., ok. g. 15 w Radymnie, przy ulicy Budowlanych doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem nieznanej marki, jadąc od ronda w Radymnie w kierunku Korczowej, skręcając na stację paliw, potrącił rowerzystę. Zaraz po zdarzeniu kierujący samochodem odjechał, a poszkodowanemu rowerzyście ktoś pomógł. Do tej pory jednak nie udało się ustalić, kto siedział za kierownicą auta. Komisariat Policji w Radymnie prosi świadków zdarzenia o kontakt osobisty lub pod numerem tel. 16 624-03-78 (...)