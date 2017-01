Wjechał w ogrodzenie, zostawił rannego pasażera i uciekł

Do zdarzenia doszło 12 bm., ok. godz. 23.30 na skrzyżowaniu ulic Słonecznej z Wyszyńskiego. Kierujący był pijany.

26-letni mieszkaniec Lubaczowa stracił panowanie nad fiatem i wjechał w ogrodzenie. Następnie uciekł, zostawiając w samochodzie znajomego. Poszkodowanego pasażera odwieziono do szpitala, a policjanci ruszyli na poszukiwania kierowcy. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy próbował uciec – nieskutecznie.

Okazało się, że miał powody ku temu – niemal 2 promile alkoholu w organizmie.

Trafił do aresztu, po wytrzeźwieniu 26-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Zatrzymano jego prawo jazdy. Za swoje czyny odpowie przed sądem, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.



Pasażer na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.