Urząd miasta szykuje usprawnienia dla interesantów

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za pół roku miasto Jarosław rozpocznie realizację projektu „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia”. A to oznacza duże udogodnienia dla petentów urzędu.

Papierkowe formalności wcale nie muszą wymagać częstych wizyt w urzędzie. Jest szansa na to, że wiele z nich jarosławianie będą mogli załatwić bez wychodzenia z domu. Projekt Gminy Miejskiej Jarosław związany z e-usługami, opiewający na 1 mln 534 tys. 290 złotych, już w sierpniu tego roku wkroczy w fazę realizacji. Zarząd Województwa Podkarpackiego ocenił przedsięwzięcie pozytywnie i dofinansował je kwotą 1 mln 297 tys. 346 zł 49 gr. Według założeń zadanie ma być sfinalizowane do 31 maja 2018 r.

Co zyskają mieszkańcy?

– Będą mogli opłacić podatki, należności za wywóz odpadów i część opłat lokalnych drogą za pośrednictwem internetu. Dodatkowo będzie można sprawdzić historię swoich zobowiązań, płatności, przejrzeć własną dokumentację, choćby decyzje, upomnienia czy tytuły wykonawcze – informuje Iga Kmiecik z Kancelarii Burmistrza Jarosławia.

Kolejne planowane udogodnienie, dające szansę na szybką reakcję odpowiedzialnych służb, to możliwość zgłaszania usterek i problemów na terenie miasta. Jarosławianie drogą elektroniczną będą mogli wysyłać do urzędu zgłoszenia o: ubytkach w nawierzchni ulicy, krzywych chodnikach, niedziałającym oświetleniu miejskim i wiele podobnych. Platforma stworzy też możliwość dołączenia zdjęcia i zaznaczenia lokalizacji na mapie gminy. Co więcej poprzez stronę internetową będzie można nawet śledzić stan realizacji zgłoszenia. Według założeń projektu mieszkaniec będzie też mógł podejrzeć mapy obrazujące informacje dotyczące własności gminy, podatków i opłat, a poprzez wyszukiwarkę danych znaleźć działkę po jej numerze. Projekt ma się też przyczynić do upowszechnienia elektronicznych dzienników w szkołach, a do podstawówek w ramach innowacji ma trafić 90 laptopów.