Przemyśl, Jarosław? Które miasto najładniej rozbłysło na święta? Głosuj!

Blask rozświetlonych miejskich iluminacji widać jeszcze w całym kraju, a to oznacza, że nadal można zgłaszać miasta do udziału w plebiscycie „Świeć się z Energą”. Każda miejscowość w Polsce ma wciąż szansę na promocję oraz zdobycie energooszczędnych urządzeń AGD z przeznaczeniem na cele dobroczynne. Łączna wartość charytatywnych nagród to aż 200 000 zł. To już ostatni moment na mobilizację swoich sympatyków, by mieć szansę na zwycięstwo w swoim regionie. Głosowanie w etapie wojewódzkim trwa do 15 stycznia. Głosy można oddawać codziennie na SwiecSie.pl oraz przez SMS.

fot. Magdalena Szmyd

Jedno ze zdjęć konkursowych w kategorii „Świetlna stolica Polski” – Jarosław.

„Świeć się z Energą” to plebiscyt miast na najpiękniej rozświetloną miejscowość w Polsce. Organizowana od ośmiu lat przez Grupę Energa zimowa zabawa nie tylko zwraca uwagę na piękne iluminacje w okresie świątecznym i wybiera „Świetlną stolicę Polski”, ale także łączy mieszkańców we wspólnym celu – pomocy potrzebującym. Dzięki głosowaniu sympatycy mogą pomóc miastom zdobyć nagrody w postaci energooszczędnego sprzętu AGD. Zestawy nowoczesnych urządzeń, których łączna wartość to aż 200 000 zł, trafią do instytucji społecznych z 16 zwycięskich miast z całej Polski. W zeszłym roku w plebiscycie rywalizowało ponad 220 miejscowości, a nagrody trafiły do domów dziecka i innych ponad 70 placówek społecznych! Doroczna zabawa w „Świeć się z Energą” daje także szansę na rywalizację miłośnikom świetlistych fotografii oraz najpiękniej rozświetlonym galeriom handlowym. Liczy się każdy głos! Noworoczna, zimowa aura zachęca do spacerów wśród pięknych miejskich iluminacji. Warto docenić starania miasta o tworzenie niezwykłej atmosfery na ulicach, skwerach czy placach, i zgłosić swoją miejscowość do zabawy lub oddać na nią głos w plebiscycie „Świeć się z Energą”. Każdy, kto chce pomóc miejscowości w zdobyciu tytułu i dobroczynnych nagród, powinien oddać swój głos przez stronę internetową lub wysyłając SMS o treści MIASTO(numer konkretnego miasta podany jest na stronie SwiecSie.pl przy każdym zdjęciu) na nr 71750 (koszt sms to 1,23 zł z VAT). Głosować bez ograniczeń można codziennie! Jeśli miasto nie zostało jeszcze zgłoszone do rywalizacji w plebiscycie wystarczy wejść na stronę www.SwiecSie.pl, w zakładce Plebiscyt Świetlna stolica Polski wybrać województwo i dodać zdjęcie rozświetlonych iluminacji swojego miasta. Po weryfikacji zdjęć, miejscowość dołączy do rywalizacji o nagrody. Zarówno zgłoszenia jak i oddawanie głosów w etapie regionalnym trwa do 15 stycznia. Zabawa podzielona jest na dwa etapy: w regionalnym miasta z danego województwa rywalizują o najwięcej oddanych głosów i nagrody – energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 000 zł. W etapie ogólnopolskim 16 wyłonionych zwycięzców z każdego regionu, weźmie udział w finale i powalczy o nagrodę główną: sprzęt AGD dla potrzebujących, o wartości 40 000 zł oraz tytuł „Świetlnej stolicy Polski”.

fot. Małgorzata Rzechowicz

Jedno ze zdjęć konkursowych w kategorii Świeć się – Przemyśl.