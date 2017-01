Czas składania deklaracji podatkowych

Urząd Miasta w Jarosławiu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych oraz o wyrobach zwierających azbest.

Termin składania większości z nich mija w styczniu.

Do połowy stycznia powinny wpłynąć deklaracje dotyczące podatku rolnego i leśnego. Do końca miesiąca deklaracje od nieruchomości, a te odnośnie podatku od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego.

Właściciele nieruchomości, na których zastosowano wyroby zawierające azbest, mają obowiązek dokonać zgłoszenia do końca stycznia każdego roku. Wzory dokumentów są dostępne w ratuszu oraz na stronie internetowej miasta pod adresem www.jaroslaw.pl.