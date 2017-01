Pospolite ruszenie uczniów. „Nie” dla likwidacji technikum geodezyjnego

W poniedziałek, 9 stycznia, kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu pojawiło się w miejscowym starostwie. Przyszli bez zapowiedzi, protestując przeciw krążącej po mieście informacji o likwidacji szkoły. – Nie ma żadnego zagrożenia – tłumaczył starosta. Jednak młodzi ludzie wyszli ze spotkania nie do końca usatysfakcjonowani.

fot. Roman Kijanka

– Postulujemy przeciwko rozdzieleniu szkoły i chcemy rozwiać wątpliwości z tym związane, a póki co nie otrzymaliśmy żadnych konkretów, jedynie odpowiedzi związane z systemem edukacji, a nie z tym, o co pytaliśmy, czyli co jest celem wprowadzanych zmian – wyjaśniali uczestniczący w proteście.