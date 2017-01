84-latka ofiarą mrozu

Prawdopodobnie wychłodzenie było przyczyną śmierci mieszkanki Nowej Wsi.

Wczoraj, 11 bm. pracownik opieki społecznej poszedł w odwiedziny do 84-letniej mieszkanki Nowej Wsi. Okazało się, że kobiety nie ma w domu. Ustalił, że we wtorek wyszła do lekarza i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. O tym fakcie powiadomił dyżurnego strzyżowskiej komendy.



Na miejsce udali się policjanci. Kilkanaście metrów od domu odnaleźli ciało kobiety. Wstępnie wykluczono, aby do jej śmierci ktoś się przyczynił. Lekarz jako prawdopodobną przyczynę zgonu wskazał wychłodzenie.



To 8 ofiara mrozów na Podkarpaciu.