Uciekał przed kontrolą. Z wielu powodów...

Kierujący bmw nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed policjantami. Okazało się, że miał kilka powodów, aby uniknąć spotkania z mundurowymi.

Przeworscy policjanci usiłowali zatrzymać do kontroli osobowe bmw. Jednak kierujący nim 17-latek zaczął uciekać. Kiedy ostatecznie został zatrzymany, okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo w pojeździe znajdowały się 2 woreczki z suszem roślinnym. Użyty tester narkotykowy potwierdził, że jest to marihuana.