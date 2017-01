Po co miastu szpital wojskowy?

Władze miasta starają się o powrót szpitala wojskowego do nadsańskiego grodu. Prowadzili w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Kilkanaście miesięcy temu prezydent Robert Choma twierdził – podpisując się pod decyzją o połączeniu placówek na Słowackiego i Sportowej ze szpitalem na Monte Cassino – że tylko i wyłącznie jeden mocny ośrodek służby zdrowia w mieście to jest to, czego Przemyśl potrzebuje. O co więc chodzi?

fot. Paweł Bugira

Budynki przy ulicy Słowackiego pustoszeją z miesiąca na miesiąc. Do działalności medycznej wykorzystywanych jest osiem z trzydziestu siedmiu budynków. Roczny koszt ich utrzymania to ok. 2,5 mln zł. Czy wróci do nich szpital wojskowy?