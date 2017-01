Uczestnicy Orszaku Trzech Króli zmagali się z mrozem [ZDJĘCIA]

Sięgający 15 stopni Celsjusza mróz dał się we znaki wszystkim uczestnikom orszaku Trzech Króli, który tradycyjnie 6 stycznia przeszedł przez Jarosław, wyruszając z czterech stron miasta, by spotkać się na Rynku. Niskie temperatury spowodowały, że w tym roku było mniej widzów, a większość z nich nie wytrzymała do końca jasełkowych przedstawień.

fot. Roman Kijanka