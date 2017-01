Przemyscy fryzjerzy dla WOŚP-u!

– Bądźcie z nami w niedzielę, 15 stycznia! Najlepsi fryzjerzy czekają, by uczynić Was piękniejszymi! – do udziału we fryzjerskiej zbiórce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zachęca Jurek Owsiak. W ogólnopolskiej akcji biorą udział przemyskie salony fryzjerskie: „Hair Club Demkiewicz” (ul. Grodzka 51) oraz salon Arkadiusza Bara (ul. Jasińskiego 40).

- Każdy sposób by pomóc jest dobry, ale nasz jest też wyjątkowo przyjemny. Poddając się zabiegom fryzjerskim: cięciu, koloryzacji, pielęgnacji czy zwykłemu czesaniu, wspiera się jednocześnie cel tegorocznego Finału WOŚP – mówi Anna Duchała, koordynująca ogólnopolską akcję pod patronatem kosmetycznej marki Kemon – To możliwe dzięki fryzjerom, którzy gotowi są przez jeden dzień pracować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w tym roku zagra z nami 121 salonów w całej Polsce! – dodaje Anna Duchała. Zasady akcji są proste. W finałową niedzielę fryzjerzy staną się wolontariuszami WOŚP i będą robić to, co potrafią najlepiej – upiększać włosy. Jednak tego dnia salonowi goście równowartość wynagrodzenia za daną usługę wrzucać będą bezpośrednio do umieszczonej w salonie skarbnicy stacjonarnej.