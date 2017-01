Nałożyli mandaty na blisko 2 mln zł

W 2016 roku zwalczając przestępczość transgraniczną, funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej wszczęli blisko 20 tys. spraw karnych skarbowych oraz wystawili 4490 mandatów karnych na kwotę 1,8 mln zł.

Przemytnicy złożyli 331 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a dzięki nałożonym w tym zakresie karom, budżet państwa zwiększył się o kolejne 1,2 mln złotych. Izba Celna w Przemyślu zatrzymała także że 284 samochody, które posłużyły do przemytu. W walce z przestępczością transgraniczną funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu korzystali także ze środków o charakterze administracyjnym tj. złożyli do Straży Granicznej 161 wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz 9 wniosków do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o umieszczenie osób w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W 3 przypadkach zwrócili się także do wojewodów o unieważnienie paszportów.