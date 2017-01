Zniszczyli 50 mln sztuk papierosów

W 2016 r. Izba Celna w Przemyślu przekazała do zniszczenia 50 mln szt. papierosów, ponad 640 kg tytoniu oraz 11 tys. litrów alkoholu.

W ramach nieodpłatnego przekazania towarów zatrzymywanych na podkarpackiej granicy skorzystały w minionym roku placówki oświatowe i muzealne: do 9 szkół o profilu samochodowym trafiło 17 samochodów odebranych przemytnikom, a do placówek muzealnych 382 szt. różnego rodzaju eksponatów m.in. obrazy, zabytkowe meble czy biała broń.



– Wyjątkowym darem dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej było przekazanie we wrześniu 2016 r. 14 olejnych obrazów stacji drogi krzyżowej, pochodzących z XVIII wieku, zatrzymanych podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej – informuje Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu.



Sprzedaż towarów pochodzących z przemytu zasiliła z kolei budżet państwa kwotą 957 tys. złotych.