Największy budżet w historii miasta

fot. Barbara Chmura Burmistrz miasta Leszek Kisiel zaznaczył, że budżet na rok 2017 będzie trudny po stronie realizacji, ale jest on realistyczny i prorozwojowy.

– Budżet, który został zaprojektowany i przedstawiony Wysokiej Radzie do akceptacji, jest budżetem trudnym z punktu widzenia wielkości, bo jeśli się nie mylę, to największy po 1989 roku budżet w historii miasta – powiedział burmistrz Leszek Kisiel.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2017 opiewają na kwotę 57 mln 715 tys. zł. Wydatki budżetu to 58 mln 365 tys. zł. Są one o ponad 12 mln wyższe niż w roku poprzednim, co w dużej mierze związane jest z wdrażaniem programu 500+. Deficyt wyniesie 650 tys. zł.