Które miasto na Podkarpaciu najładniej rozbłysło na święta?

Sanok, Tarnobrzeg, a może Jasło? Województwo mazowieckie szuka nowej „rozświetlonej stolicy regionu” w ramach plebiscytu „Świeć się z Energą”! Już od ośmiu lat w świątecznej rywalizacji może powalczyć każde miasto, które zgłosi na SwiecSie.pl swój udział w ogólnopolskim, 2-etapowym zimowym plebiscycie. W zeszłym roku to Sanok zwyciężył na Podkarpaciu, wygrał charytatywne nagrody dla swojego miasta i wziął udział w finale zabawy. Jaka miejscowość w tym roku awansuje do ogólnopolskiego etapu dobroczynnej rywalizacji? Mieszkańcy którego z miast najlepiej połączą siły w głosowaniu, by zdobyć nagrody o wartości 10 000 zł dla potrzebujących?

fot. Tomasz Banan

Przemyski Rynek 2016 / 2017

Akcja „Świeć się z Energą” to ogólnopolski plebiscyt miast na najpiękniej rozświetloną miejscowość w kraju, z nagrodami przeznaczonymi dla potrzebujących. Do kogo trafi charytatywna nagroda od Grupy Energa, decydują mieszkańcy i sympatycy miast, oglądający zdjęcia kandydatów, a następnie głosujący w plebiscycie na SwiecSie.pl. Łączna pula nagród w akcji „Świeć się z Energą” to aż 200 000 złotych. W zeszłym roku w zimowej zabawie wzięło udział 10 miast Podkarpacia. Etap regionalny wygrał Sanok – pokonując stolicę regionu - Rzeszów. W finale zabawy reprezentant województwa, podobnie jak wiele większych miast z całego kraju, musiał uznać zwycięstwo Połczyna-Zdroju, niewielkiej, lecz bardzo malowniczej miejscowości z województwa zachodniopomorskiego. Które z miast w tym roku zdobędzie tytuł „rozświetlonej stolicy regionu”, zdobędzie nagrody i awans do finału? O cenne nagrody w „Świeć się z Energą” mogą powalczyć również miłośnicy fotografii, którzy zgłoszą swoje świetliste zdjęcia w konkursie fotograficznym oraz najładniej w regionie i w Polsce rozświetlone galerie handlowe. Na laureatów czekają cenne nagrody. Plebiscyt z zaangażowaniem Miasta tworzą mieszkańcy – i to właśnie oni mają wpływ na to, która z podkarpackich miejscowości zdobędzie nowoczesne urządzenia elektryczne o wartości 10 000 złotych i przekaże je wybranej instytucji społecznej. Zwycięskie miasto przechodzi do finału, w którym wraz z reprezentantami pozostałych województw powalczy o nagrodę główną – sprzęt o łącznej wartości 50 000 zł. Udział w plebiscycie, to także dla każdej miejscowości szansa na wypromowanie się w całym kraju. - W tym świątecznym czasie nawet najmniejsze miasteczko ma szansę wygrać. Co roku rywalizacja miast dostarcza bardzo wielu emocji. Na mapie Polski jest bardzo wiele miejsc, dla których ważny jest lokalny patriotyzm i podążanie we wspólnym celu, zwłaszcza kiedy chodzi o pomoc innym. Energooszczędny sprzęt AGD od Grupy Energa, który miasta przekazują następnie potrzebującym placówkom, z pewnością ułatwi ich codzienne funkcjonowanie i pomoże wielu potrzebującym osobom. To pomaganie przez głosowanie, które może przynosić efekty przez długie lata – mówi Michał Lemański, Dyrektor Departamentu Marketingu w Energa SA. W plebiscycie znaczenie ma zaangażowanie mieszkańców i sympatyków – im większa ilość oddanych głosów, tym większa szansa na zwycięstwo. Swoje głosy można oddawać codziennie na stronie akcji SwiecSie.pl oraz wysyłając SMS-y. Głosowanie w pierwszym wojewódzkim etapie potrwa do 8 stycznia 2017 r., a finałowa rozgrywka od 12 do 29 stycznia 2017 r.

fot. Tomasz Jefimow

Zeszłoroczne Krosno

Rozświetlone zmagania – konkurs fotograficzny dla każdego Zimowe spacery, spotkania w gronie rodzinnym, świąteczne rozświetlone dekoracje, to wspaniała okazja do uwieczniania tych pięknych chwil. W ramach akcji „Świeć się z Energą” co roku organizowany jest również konkurs fotograficzny dla miłośników robienia zdjęć – zarówno aparatem fotograficznym jak i smartphonem. Ci, którzy w najpiękniejszy sposób uchwycą świąteczna atmosferę, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 50 000 zł. Zdjęcia w konkursie będą oceniać Internauci i jury, którego przewodniczącą jest Lidia Popiel – fotografka i wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej. - Fotografowanie to przyjemność – zwłaszcza jeśli uwieczniamy radosne i piękne chwile w tak magicznym czasie jakim są święta. A dzięki temu, że aparat ma już każdy telefon komórkowy, zdjęcia teraz może robić każdy. Praktycznie zawsze i wszędzie! Dlatego, jeśli coś nas zachwyci, nie czekajmy na lepszą okazję, czy mocniejszy sprzęt - róbmy zdjęcia, nawet smartphonem! Bardziej zaawansowani oczywiście mogą zawsze sięgnąć po lustrzankę czy aparat kompaktowy. Najważniejsze, żeby wykorzystać każdą okazje do uwiecznienia miejsc i zdarzeń pełnych świątecznego światła, a jeśli uznamy, że warto się nimi podzielić - zgłaszajmy je do konkursu na SwiecSie.pl i #SwiecSie. I nie bójmy się eksperymentować – efekty mogą zaskoczyć! – mówi Lidia Popiel, przewodnicząca jury konkursu „Świeć się z Energą”. Konkurs indywidualny rozgrywa się w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Uczestnicy mogą zgłaszać do ośmiu zdjęć w czterech kategoriach: Mój Dom, Moi Bliscy, Moje Miasto oraz Moja Iluminacja. Na autorów najciekawszych kadrów czekają nagrody: aparat Olympus, iPad air oraz bony na zakupy w sklep.energa.pl. Ci, którzy zakwalifikują się do ogólnopolskiego finału powalczą o kolejne nagrody i grand prix – warsztaty fotograficzne z Lidią Popiel! Zdjęcia można zgłaszać do 8 stycznia 2017r. Inspiracji oraz szeregu porad dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie fotografii, można szukać w serwisie SwiecSie.pl Konkurs fotograficzny jest rozgrywany również na portalach społecznościowych. Wśród zdjęć zamieszczonych z oznaczeniem #SWIECSIE na Facebooku i Instagramie, jury wybierze 3 najlepsze prace i nagrodzi autorów smartphonami, a pozostałych laureatów bonami zakupowymi do sklep.energa.pl!

fot. Tadeusz Poźniak

Rzeszów w minionym roku