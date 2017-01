Sylwestrowa noc już za nami. Jak się bawił Przemyśl?

Sylwestra świętują ludzie na każdym kontynencie, o północy, wystrzeliwując w niebo fajerwerki, żegnają stary rok i witają nowy. Na przemyskim Rynku było tak samo, czyli światowo, na dodatek z konkursem na najzabawniejszy strój sylwestrowy oraz quizem muzycznym.

Mieszkańców Przemyśla do wspólnego spędzenia niepowtarzalnej, sylwestrowej nocy kolejny raz zaprosiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. Świetna zabawa z wyjątkowym pokazem sztucznych ogni odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze. Obyło się bez ekscesów.

O dobre nastroje mieszkańców najpierw zadbał DJ Fatman Skub Live Set, a od g. 23 niemal do północy do zabawy w gorących rytmach reggae zachęcała grupa Wolni Ludzie, znana m.in. z programu „Must Be The Music”. Życzenia noworoczne uczestnikom miejskiego sylwestra złożył zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak w towarzystwie przewodniczącej rady miasta Lucyny Podhalicz.