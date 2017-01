48-latka zaginęła w sylwestrową noc. Poszukiwania trwają

Kobieta opuściła imprezę, pozostawiając na miejscu kurtkę. Do akcji poszukiwawczej zostali zaangażowani strażacy.

fot. zdjęcie archiwalne



Mieszkanka Bolestraszyc ostatni raz widziała się z rodziną 31 grudnia rano. Ok. godz. 8 wyszła z domu, zabierając ze sobą tylko telefon komórkowy. Wieczorem bawiła się na imprezie sylwestrowej w miejscowym barze. Tam była ostatni raz widziana. – Według informacji, które posiadamy, rozmawiała z córką przez telefon kilkanaście minut po północy – mówi sierżant sztabowy Marta Fac, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Kobieta wyszła, pozostawiając na miejscu kurtkę. Od tego momentu nie skontaktowała się z rodziną, jej telefon milczy. Mąż powiadomił policję (dzisiaj) 3 stycznia rano. Policjanci wraz ze strażakami przeczesywali teren wsi, okolice fortów i rzeki San. Do tej pory ich działania nie przyniosły jednak efektu.

Rysopis zaginionej: 160 cm wzrostu, ok. 65 kg wagi, włosy blond, oczy zielone, uzębienie pełne, szczupła budowa ciała.





Wszystkie informacje, mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, można kierować do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu tel. 16 677 33 10, 16 677 33 11, całodobowo 997 lub osobiście ul. Bohaterów Getta 1 Przemyśl lub w Komisariacie Policji w Żurawicy.