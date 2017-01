14 nowych celników [ZDJĘCIA]

14 młodych funkcjonariuszy z powodzeniem przeszło wieloetapowy proces rekrutacji. Do I etapu – testu wiedzy – przystąpiło 224 kandydatów. II – test sprawności fizycznej – zaliczyło 65 osób. III – testy psychologiczne przeszło 51 kandydatów, kwalifikując się do IV etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Do ostatniego, V etapu – postepowania sprawdzającego – zakwalifikowało się 19 osób.

Uroczyste ślubowanie funkcjonariusze złożyli w obecności mł. insp. Beaty Kucharskiej, zastępcy dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz podinsp. Joanny Szpilki, naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu. Podejmą oni pracę w administracji celnej w Korczowej i Medyce.