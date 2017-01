Miasto nie chce nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej?

Oferta jest bardzo konkretna. Jest już nawet gotowa nazwa: Arena Przemyśl. Firma ABM Wschód sp. z o.o. proponuje władzom miasta budowę nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sanockiej. Zapewnia, że zdobędzie 75 procent pieniędzy na to przedsięwzięcie i stworzy projekt obiektu za darmo. Miasto milczy...

fot. ABM Wschód sp. z o.o.

Tak miałaby wyglądać wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Sanockiej w Przemyślu.

2008 rok. Przedstawiciele tarnowskiej spółki ABM Solid zapukali do drzwi przemyskiego magistratu. Dostali zielone światło od prezesa całej grupy kapitałowej Marka Pawlika na zaproponowanie władzom miasta w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowy kompleksu hotelowo-basenowego, którego głównym elementem miał być aquapark. Miało się to odbyć na zasadzie: miasto daje teren, firma buduje. – Nie znalazło to żadnego oddźwięku wśród miejskich decydentów, więc sprawa umarła śmiercią naturalną. Projekt mieliśmy gotowy, więc (...)