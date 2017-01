Nożem ugodził znajomego. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 39-letni mieszkaniec Przemyśla, który ugodził nożem 55-letniego kolegę podczas spotkania w jego mieszkaniu w jednym z bloków przy ul. Siemiradzkiego w Przemyślu. Tuż przed tragedią pili razem alkohol.

Z informacji udostępnionych przez przemyską komendę policji wynika, że zgłoszenie w tej sprawie dyżurny KMP Przemyśl odebrał w czwartkowy poranek (29 grudnia), około godz. 8 rano. Zakrwawionego mężczyznę leżącego w łóżku znalazła jego znajoma, która zaalarmowała pogotowie. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.



Do sprawcy przestępstwa udało się dotrzeć niedługo po zdarzeniu. Został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Jak ustalili policjanci, nożem zadał 55-latkowi ciosy w klatkę piersiową, szyję oraz dłoń, powodując jednocześnie liczne rany cięte. Tuż po zajściu szybko oddalił się z mieszkania znajomego. Będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, za co grozi mu nawet kara dożywotniego pobawienia wolności.