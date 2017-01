Prokuratorskie zarzuty dla mieszkańca Radymna [WIDEO]

Pociski artyleryjskie, łuski, a także fragmenty skorup pocisków i zapalniki odkryli na posesji i w piwnicy domu mieszkańca Radymna policjanci z miejscowego komisariatu policji. 52-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty.

Na czas czynności prowadzonych w domu mężczyzny ewakuowano jego mieszkańców. Jak poinformowała jarosławska policja, będzie on odpowiadał za posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Na teren posesji 52-latka zjechały służby pogotowia ratunkowego, gazowniczego i straży pożarnej.