Przemyski Klaster Turystyczny rośnie w oczach

W sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się ostatnie w 2016 r. spotkanie władz i członków Przemyskiego Klastra Turystycznego. Była to okazja do oficjalnego parafowania umowy o przystąpieniu do tej organizacji miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

fot. Mariusz Godos

Dokumenty przystąpienia miasta do Przemyskiego Klastra Turystycznego podpisali prezydent Robert Choma ( z prawej) i koordynator przedsięwzięcia Renata Stefaniak (w środku). Z lewej przewodniczący PKT Wit Więch.