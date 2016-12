Niecodzienny zator przed przemyskim szpitalem

Do niecodziennej sytuacji doszło w godzinach przedpołudniowych, 29 grudnia br., na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem im. św. ojca Pio w Przemyślu. Aż pięć autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji utknęło w korku.

fot. Mariusz Godos

Żaden z pięciu kierowców MZK nie był w stanie wymanewrować autobusem na tyle bezpiecznie, by nie uszkodzić źle zaparkowanych aut.

Wszystko przez fatalnie, bezmyślnie zaparkowanie samochody osobowe. – To zdarza się nagminnie, niemal codziennie. Dzwonimy na straż miejską, policję, z ich reakcjami jest różnie. Czasami musimy czekać wiele minut na jakąkolwiek interwencję. A kiedy już przyjadą, niewiele to daje, oprócz tego, że jednorazowo uda się odblokować wyjazd z przystanku. Następnego dnia wszystko wraca do „normy” (...)