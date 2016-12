Szukają moździerza z Twierdzy Przemyśl

W Grochowcach w powiecie przemyskim trwają poszukiwania ciężkiego moździerza oblężniczego Skoda m98 kaliber 24cm. Za zgodą wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora zabytków prowadzą je członkowie Grupy Badawczej „Kaponiera” – Eksploracja, Pasja i Historia.

Używany przez armię Austro – Węgierską podczas I wojny światowej moździerz Skoda m98 kaliber 24cm był skonstruowany do niszczenia nowoczesnych fortyfikacji, ale jako, że miał krótki zasięg i nieskuteczną amunicję stał się protoplastą bardziej znanego i skutecznego 30,5 cm moździerza M11 i M16. Pierwszy raz moździerz ten można było obejrzeć podczas Wystawy Paryskiej w 1900 roku, gdzie wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Był to pierwszy model ciężkiego działa produkowanego przez zakłady Skoda.

Grupa Badawcza „Kaponiera” – Eksploracja, Pasja i Historia po wstępnych badaniach terenowych zlokalizowała miejsce wysadzonego stanowiska artyleryjskiego z pozostałościami wspomnianej broni. Niestety, jak wszystkie działa w Twierdzy Przemyśl, został on zniszczony przez własną załogę podczas poddania się twierdzy. Poszukiwacze oceniają jednak po wstępnych badaniach, że mają do czynienia z około w 75% kompletnym, pofragmentowanym wybuchem działem.Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w czwartek, 29 grudnia br. Do godzin popołudniowych natrafiono na szereg fragmentów moździerza.