11-latek się zgubił, szukając pokemonów

Chłopiec wystraszył się, bo zrobiło się ciemno, a on oddalił się kilka kilometrów od domu.

KMP Przemyśl tak opisuje tę nietypową sytuację: Chłopiec tego dnia był pod opieką siostry i za jej pozwoleniem po godz.15 wyszedł pobawić się na podwórko przed domem. 11-latek zaczął grać na swoim telefonie, polując na znane z kreskówki pokemony. Gra okazała się tak wciągająca, że stracił poczucie czasu i orientację. Odszedł od domu kilka kilometrów i kiedy zrobiło się ciemno, zorientował się, że nie wie gdzie jest i jak wrócić do domu.

Chłopiec miał puste konto, więc nie mógł zadzwonić do siostry, na szczęście wpadł na pomysł, by wybrać bezpłatny numer alarmowy 112 i poprosić o pomoc. Funkcjonariusze odszukali małoletniego łowcę pokemonów i bezpiecznie odwieźli do domu.