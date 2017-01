Z pamiętnika Stanisława Patrzyka

Obie te cechy ujawniają się w pamiętniku Stanisława Patrzyka, w którym spisywał swoje przeżycia i przygody od 1917 do 1933 roku. Pamiętnik zwłaszcza w części pierwszej, opisującej przygody wojenne, jakie Stanisław przeżył najpierw w mundurze austriackim a potem podczas wojny z bolszewikami w mundurze Wojska Polskiego jest niezwykłym dokumentem wydarzeń widzianych oczami prostego chłopaka, który skończył zaledwie parę klas szkoły powszechnej.

Zaczęło się od Pikulic

(...) Mając lat siedemnaście w roku l9l7 dostałem w jesieni wezwanie do komisyi poborowej. Z dwudziestu ośmiu wezwanych, zaledwie dwóch nas uznali za zdolnych do służby jego Cesarskiej Mości Karola, był to wielki zaszczyt stać się żołnierzem. W roku l9l8 w lutym karta powołania do Pikulic obok Przemyśla, jednostka Jegier czternasty. Mieszanina Ukraińcy i Polacy, ćwiczenia i dyscyplina. Frajter, czyli starszy szeregowy był największą władzą a wyższe rangi to już przechodziły pojęcie żołnierza. Raz staliśmy na baczność, jeden się ruszył, lejtnant rzucił w niego cegłówką, ten się uchylił to go skrzyczał, co będzie robił na froncie, gdy kula poleci, jeżeli od cegły robi uniki. Biedna Austria nie stać ją było na bieliznę, tośmy w swojej chodzili parę tygodni, za co nam zapłacili po parę koron (...)