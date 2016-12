Zaczynał od rapowania z idolami. Właśnie nagrał drugą płytę

– Pamiętam pierwsze przegrywane kasety i to, jak zapisywałem teksty raperów w zeszycie, a potem uczyłem się ich na pamięć po to, by rapować razem z moimi idolami. Później zacząłem tworzyć własne teksty, ale przez długi czas były to tylko zapiski do szuflady. Na szczęście nie ujrzały światła dziennego – żartuje Andrzej.



Do tego, by zarapować komuś swój tekst, przełamałem się dopiero (...)