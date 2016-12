Znamy przyczyny pożaru na Mariackiej [ZDJĘCIA]

Biegły wyliczył szereg nieprawidłowości, które przyczyniły się do jednego z największych pożarów ostatnich lat w Przemyślu. Jedna rodzina straciła mieszkanie, a kilka firm specjalistyczny sprzęt i hale, w których prowadzili swoje warsztaty. Osobie odpowiedzialnej za to zdarzenie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

fot. Paweł Bugira

Tak wyglądał budynek po pożarze. Do dziś niewiele się zmieniło.