Miasto „zarabia” na podopiecznych Naszej Chaty?

Gdzie podziewa się grubo ponad 100 tys. zł, które Przemyśl otrzymuje z kilku samorządów z całej Polski na utrzymanie podopiecznych Domów dla Dzieci „Nasza Chata”? Nie trafiają na konto placówki od ponad dwóch lat.

W dwóch domach dla dzieci pokrzywdzonych przez los, funkcjonujących w Przemyślu przebywało w 2016 roku od 23 do 25 osób. Oprócz tych, które pochodzą z Przemyśla i obowiązek ich utrzymania w placówce spoczywa na przemyskim samorządzie, są także osoby z różnych regionów naszego kraju, by wspomnieć o dzieciach z powiatów: przeworskiego, łańcuckiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rybnickiego czy chrzanowskiego. Tych jest więcej, bo np. w marcu br. 10 osób było z Przemyśla, 15 z innych powiatów. Wszystkie te samorządy przelewały do przemyskiej miejskiej kasy 4 tys. 129 zł 17 gr (czy tyle, ile wynika z... zarządzenia prezydenta miasta Przemyśla) na utrzymanie jednego dziecka miesięcznie (...)