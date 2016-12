Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca czas zacząć!

42.KONKURS-PLEBISCYT CZYTELNIKÓW ŻYCIA PODKARPACKIEGO NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW 2016 ROKU. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy głosowanie w 42. Konkursie-Plebiscycie Czytelników Życia Podkarpackiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2016 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie lutego przyszłego roku.

W ub.r. wkroczyliśmy w piątą dekadę organizacji naszej zabawy. Sporo czasu upłynęło, kiedy podjęliśmy decyzję o organizacji konkursu, promującego lokalny sport. Już pierwszy spotkał się z zainteresowaniem sympatyków sportu. Później przechodził różne zawirowania, a na początku lat 80. ubiegłego wieku nie był organizowany z tzw. przyczyn obiektywnych. Po chwili się odrodził i przetrwał do dziś.

42. edycję rozpoczynamy jako podsumowanie sportowych wydarzeń w 2016 r., z tym samym przesłaniem jak przed laty: promujemy regionalny sport, wyrażamy uznanie dla sportowców, reprezentujących lokalne środowiska. Czytelnicy, sympatycy sportu, uczestnicząc w naszym przedsięwzięciu, oddając głos, przydzielając punkty sportowcowi dają wyraz uznania, dziękują swoim ulubieńcom za emocje, jakie przeżyli.

Nominowani

W ubiegłorocznym, 41. konkursie-plebiscycie, korzystając z opinii sympatyków sportu plebiscytową rywalizację zaczęliśmy prowadzić w dwóch grupach – na najpopularniejszego „juniora” i najpopularniejszego „seniora”. Zamysł się powiódł, więc postanowiliśmy go kontynuować i w tym roku. Nowy rozdział zaczęliśmy dość wcześnie, bo na początku grudnia br. Rozpoczęliśmy od zbierania danych o kandydatach do nominowania. W poprzednim wydaniu naszego tygodnika, zaprezentowaliśmy kandydatów, pozostawiając sobie i sympatykom sportu czas na korekty w liście nominowanych. Przypomnieć należy, że podstawą nominacji w obu kategoriach był dobry wynik osiągnięty przez sportowca, a ten określiliśmy poziomem od miejsca medalowego w mistrzostwach Podkarpacia wzwyż. Po otrzymaniu kilku uwag, w minionym tygodniu zamknęliśmy etap propozycji nominacji do tegorocznego plebiscytu. Tak powstała końcowa lista nominowanych, którą prezentujemy obok i na nazwiska tych sportowców będziemy głosować.

Głosowanie

Sportowcy, biorący udział w konkursie-plebiscycie umieszczeni zostali na liście nominowanych w dwóch grupach: „junior” i „senior”. Każdemu z nich przypisany został numer. Dla „juniora” od 101, dla „seniora” od 201. Lista nominowanych jest w kolejności alfabetycznej. Te numery przypisane są do sportowca w przypadku głosowania SMS-em. W przypadku głosowania za pomocą kuponu wyciętego z gazety należy wypełnić go nazwiskiem sportowca z listy nominowanych i przydzielić punkty. Kupony będą kolejno oznaczone numerami wydania i ważne zgodnie z oznaczoną na nich datą. Od drugiego wydania gazety w nowym roku przy nazwisku sportowca będziemy podawać aktualną liczbę punktów przyznanych sportowcowi przez biorących udział w plebiscycie.









JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie odbywa się na dwa sposoby:

1. Za pomocą kuponów plebiscytowych, które w czasie trwania konkursu ukazywać się będą w każdym numerze ŻP. Jedna osoba może wysłać listownie na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub przynieść do redakcji dowolną ilość kuponów, ważnych przez 6 dni od daty publikacji kolejnego numeru gazety (data na kuponie). Głos tak oddany i wypełniony w komplecie ma wartość 3, 2, 1 punktu w zależności od pozycji, na jakiej umieszczony zostanie sportowiec przez Czytelnika, który decyduje czy zapełnić nazwiskami trzech, dwóch lub jednego sportowca. Tak oddany głos, nawet z jednym nazwiskiem i punktami jest ważny.

2. SMS-em, który należy wysyłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx, gdzie xxx to numer wybranego z listy sportowca (np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie trwania konkursu-plebiscytu: od 28 grudnia 2016 roku do 7 lutego 2017 roku do godziny 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT. Jeden wysłany SMS to głos Czytelnika warty 2 punkty dla wybranego sportowca. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.