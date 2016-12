Kalendarium 2016 [cz. 2, LIPIEC – GRUDZIEŃ]

W telegraficznym skrócie o najważniejszych, najciekawszych wydarzeń mijającego roku w regionie.

LIPIEC

„Błogosławieni miłosierni” to hasło tegorocznej XXXVI Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która 4 bm. wyruszyła z Przemyśla oraz innych miejscowości archidiecezji przemyskiej. Przed pątnikami 12 dni marszu. Trasa pielgrzymki wynosi ok. 380 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów.

W związku z organizacją w Warszawie w dniach 8 – 9 br. szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Ministerstwo Spraw Zagranicznych czasowo zawiesiło stosowanie zapisów umowy o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą i Rosją.

O wzajemne ostudzenie emocji zwrócili się do Ukraińców w Polsce i za granicą członkowie środowisk patriotycznych z Przemyśla. Ponadto zaapelowali o „podjęcie wszelkich kroków mających na celu zahamowanie eskalacji narastającego antagonizmu między naszymi narodami”. Podczas konferencji prasowej wspomniani zaprezentowali treść apelu skierowanego do Ukraińców. Jego autorami są przedstawiciele przemyskiego oddziału Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Patriotyczny Przemyśl, Stowarzyszenia Kibiców Polonii Przemyśl „Przemyskie Bractwo”, Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. oraz Patriotycznego Polskiego Przemyśla.

Brygadier Adam Sosnowski został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

800 osób przyjechało na 29. Franciszkanie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Jednym z gości był bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej Sławomir Szmal.

Przemyt 27 kg marihuany o szacunkowej wartości 800 tys. zł udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Narkotyki szmuglował 47-letni Ukrainiec, który został tymczasowo aresztowany.

Uczniowie przemyskich szkół osiągnęli w tym roku dobre, także w porównaniu do średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej, wyniki z egzaminów maturalnych. Wśród tutejszych placówek najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Na 230 przystępujących do egzaminu nie zdały go zaledwie 2 osoby.

Blisko 1000 osób wzięło udział w Marszu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Jego uczestnicy po mszy świętej w kościele oo. Karmelitów przeszli na Cmentarz Wojskowy przed znajdujący się tam Krzyż Wołyński.

Przynajmniej 3 lata pozbawienia wolności grozi oskarżonym o porwanie i dręczenie mieszkańca powiatu lubaczowskiego. We wrześniu br. przed Sądem Okręgowym w Przemyślu ruszy proces w ich sprawie.

Za kradzież relikwiarza i obrazę uczuć religijnych odpowie przed sądem mieszkaniec Przemyśla. Tutejsza prokuratura rejonowa zakończyła prowadzone w jego sprawie śledztwo. Grozi mu od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Po latach żmudnych śledztw Prokuratura Krajowa rozwikłała zagadkę brutalnych zabójstw w Ostrowie k. Przemyśla i Przeworsku. Ofiarami padli właściciele kantorów wymiany walut oraz ich współpracownicy. Zginęli od strzałów z broni palnej. Podejrzani o te potworne zbrodnie trafili do aresztu, w którym będą oczekiwać na proces.

Blisko 700 osób z różnych stron świata przybyło do archidiecezji przemyskiej na diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży, których głównym punktem było spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Przez kilka dni młodzi mieszkali m.in. w Przemyślu.

Blisko 3 tysiące osób stało przed cerkwią w Jarosławiu. Wszystko za sprawą niepotwierdzonej informacji, że do greckokatolickiego sanktuarium maryjnego przyjedzie przebywający w Polsce papież Franciszek. Ostatecznie Ojciec Święty się nie pojawił.

SIERPIEŃ

Suma odpustowa z procesją eucharystyczną była jednym z ostatnich akcentów (...)