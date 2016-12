Trzeci najstarszy kościół w Przemyślu odnaleziony [ZDJĘCIA]

Po kaplicy grodowej z palatium na Wzgórzu Zamkowym oraz romańskiej rotundzie św. Mikołaja w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej, kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła jest trzecią najstarszą świątynią katolicką w nadsańskim mieście. Długo trwały poszukiwania pozostałości po nim. Pewnego dnia na parkingu należącym do prywatnej firmy przy ulicy Katedralnej odkopano fragmenty jakiejś posadzki. Okazało się, że to posadzka kościoła pw. św. Piotra.

O tym, że kościół ten istniał i użytkowali go jezuici wiadomo z kilku opracowań. W latach 60. ubiegłego wieku szukał go znany przemyski archeolog Antoni Kunysz, ale dysponował zbyt ubogimi informacjami, aby dokładnie go zlokalizować. Wykonał wykopy po obu stronach obecnego kościoła archikatedralnego obrządku greckokatolickiego, czyli Soboru św. Jana Chrzciciela, ale natrafił jedynie na porozrzucane ludzkie kości. Po tym wnioskował, że pozostałości kościoła gdzieś muszą tam być (...)