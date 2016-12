„Dudniący” most już nie dudni [WIDEO]

Na drewniany most wjeżdża autobus wypełniony ludźmi. W pewnym momencie pęka poprzecznica i następuje lekkie tąpnięcie. Do takich sytuacji już nie będzie dochodzić. Stary most w Huwnikach, nazywany przez mieszkańców dudniącym, został zastąpiony przez nową żelbetową konstrukcję.

fot. Paweł Bugira