Na stałe osiadł w USA. Ale rodzinny Lubaczów regularnie odwiedza

Marek Skulimowski jest pierwszym, po jej założycielu, prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, który urodził się w Polsce. I podobnie jak Stefan Mierzwa pochodzi z Podkarpacia. 46-latek rodem z Lubaczowa przez 10 lat był dyplomatą, potem kierował amerykańskim oddziałem firmy Inglot. Teraz będzie szefował najważniejszej instytucji polonijnej w Stanach Zjednoczonych.

Był koniec komunizmu. Lubaczowianin Marek Skulimowski kończył właśnie technikum elektroniczne w Przemyślu. – Mimo że to był początek transformacji, nie widziałem perspektyw. Część mojej rodziny mieszkała w Kanadzie i postanowiłem pojechać za nimi. Po dwóch latach doszedłem do wniosku, że Polska na tyle się zmieniła, że warto tu wrócić, a nie być biednym imigrantem z postkomunistycznego kraju – wspomina.

Wyjazd w cieniu zamachów z 11 września

Ponieważ dobrze znał angielski, a takich osób było wówczas niewiele, postanowił to wykorzystać. Ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu i zaczął uczyć angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Lubaczowie i kolegium języków obcych w Jarosławiu. Podjął też studia w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. – To była furtka do dyplomacji. Kończąc studia, otrzymałem propozycję (...)