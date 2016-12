Coraz więcej pieniędzy na leczenie Julii

W ciągu kilku ostatnich miesięcy na łamach ŻP informowaliśmy o zbiórce pieniędzy na eksperymentalną terapię dla 2-letniej Julii Grządziel z Żurawiczek. Znaczną część kwoty udało się zebrać. Teraz rodzina czeka na wolny termin, by rozpocząć leczenie.

fot. Zbiory Iwony Grządziel



Julia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Niedawno została zakwalifikowana do terapii komórkami macierzystymi. To dla dziewczynki wielka szansa na lepsze życie, jednak leczenie nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ciągu kilku miesięcy rodzice, Iwona i Rafał, musieli zebrać ok. 50 tys. zł. Wiadomo już, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli, osobom, które zorganizowały akcje i zbiórki dla Julii oraz dzięki indywidualnym wpłatom udało się zebrać już ok. 35 tys. zł. Okazuje się, że największym problemem nie są teraz pieniądze, a wolny termin, na który dziewczynka musi czekać. Terapia miałaby zostać przeprowadzona w Klinice Neurologii Dziecięcej USD w Lublinie, w której od 2015 r. prowadzone są takie badania eksperymentalne.