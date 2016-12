Kalendarium 2016, czyli przeżyjmy to jeszcze raz [cz. 1, STYCZEŃ – CZERWIEC]

W telegraficznym skrócie o najważniejszych, najciekawszych wydarzeń mijającego roku w regionie.

STYCZEŃ

Prokuratura ustala okoliczności grudniowego pożaru dawnej lokomotywowni przy ulicy Mariackiej w Przemyślu. Niemal doszczętnie spalony obiekt należał do PKP, natomiast prywatni przedsiębiorcy wynajmowali w nim powierzchnie użytkowe przeznaczone m.in. na warsztaty samochodowe.

Sierżant sztabowy Kamil Kucharski z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu to jeden z 14 podkarpackich policjantów docenionych przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne osiągnięcia w służbie, męstwo lub ponadprzeciętne zaangażowanie dla dobra obywateli i ojczyzny.

Strażacy nie mają wątpliwości, że było to celowe podpalenie. Gdyby przybyli na miejsce kilka minut później, ogień zająłby styropian, którym termozodernizowana jest sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu. Na szczęście zagrożenie udało się opanować.

3 osoby zginęły na drodze w Rozborzu Długim koło Pruchnika, w powiecie jarosławskim. Doszło tam do czołowego zderzenia forda fiesty z oplem corsą. Z ustaleń policji wynika, że to kierująca pierwszym z pojazdów zjechała na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do wypadku.

Inspektor dr Krzysztof Pobuta, dotychczasowy komendant miejski policji w Przemyślu, objął stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Inspektor dr Pobuta zastąpił na stanowisku odwołanego pod koniec grudnia ub.r. nadinspektora Zdzisława Stopczyka. Nowy szef podkarpackich stróżów prawa urodził się 15 września 1972 roku. Mieszka w powiecie jarosławskim. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Radymnie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz UMSC w Lublinie. W 2012 roku na UKSW w Warszawie nadano mu tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Karierę w policji zaczął w 1991 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu.

Już po raz piąty przez Jarosław przeszedł barwny orszak Trzech Króli. W tym roku z okazji 1050-lecia chrztu Polski w pochodzie pojawiły się także postacie historyczne. Kolumna wyruszyła z 4 stron miasta, aby dojść do znajdującej się w Rynku stajenki betlejemskiej.

Podobna uliczna parada odbyła się również w Przemyślu.

Zakończył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Przemyślu zebrano ponad 50 tysięcy złotych. Kwestowano na rzecz pacjentów oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych.

16 173,38 zł zebraliśmy podczas 8. Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej w hali sportowej w Przemyślu. Jego organizatorem była Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” i redakcja Życia Podkarpackiego. Pieniądze przeznaczone są na zimowisko dla dzieci z ubogich rodzin w mieście.

Rozpoczęły się poszukiwania gazu, które na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa prowadzą specjaliści z Geofizyki Kraków. Badania mają przynieść odpowiedź na pytanie, czy eksploatowane od lat 60. ubiegłego wieku złoże „Przemyśl” ma dodatkowe, nieznane dotychczas pokłady błękitnego paliwa.

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 18-letniej Annie G. Kobieta została oskarżona o zabójstwo swojego znajomego, 26-letniego Pawła Ł.

Grażyna Zagrobelna została dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ostatnio pracowała w Nadleśnictwie Oleszyce.

LUTY

63-letni mężczyzna zginął w pożarze, do którego doszło w (...)