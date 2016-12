Strażacy, policja, maty. Przez ptasią grypę [ZDJĘCIA]

W kilku miejscach w powiecie przemyskim na drogach ułożono maty dezynfekcyjne. To efekt ptasiej grypy, której występowanie stwierdzono w gospodarstwie w Wapowcach. Służby weterynaryjne poleciły zabić hodowane tam kury, kaczki i perliczki. Łącznie 72 ptaki.

W związku z wystąpieniem choroby obowiązuje rozporządzenie wojewody podkarpackiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków, sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach.



Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem niektóre tereny gmin Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica, Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie jarosławskim.



W obszarze zapowietrzonym w pierwszej strefie mającej obszar do 3 km od gospodarstwa, w którym wykryto wirus, na drogach ułożono maty dezynfekcyjnej dla pojazdów. Dyżurujący przy nich strażacy, co pewien czas nasączają je specjalną substancją. We wspomnianych miejscach obowiązują ograniczenia prędkości do 10 km/h. Dodatkowo są tam patrole policji. Tego rodzaju obostrzenia będą obowiązywały do pierwszych dni stycznia przyszłego roku.