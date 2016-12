Nocne dachowanie, mężczyzna z poważnymi obrażeniami

Około g. 2.30 z 21 na 22 grudnia w Olszanicy (pow. leski) na drodze krajowej nr 84 (relacji Lesko – Ustrzyki Dolne) doszło do wypadku.

fot. KPP Lesko



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że volkswagen passat najprawdopodobniej na zakręcie wpadł w poślizg, wjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował. Pojazdem podróżowały dwie osoby, 47-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta, oboje to mieszkańcy powiatu bieszczadzkiego. Trafili do szpitala, obrażenia mężczyzny są poważne. Na razie nie wiadomo kto kierował samochodem. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady. Od uczestników zdarzenia pobrano krew do badań na zawartość alkoholu.